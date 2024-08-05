Бывшего сенатора Лысякова обвинили в угрозах кредиторам

При этом, если верить прошлым заявлениям Лысякова для СМИ относительно его финансового состояния, бывший депутат мог бы рассчитаться по долгам. «Невероятные, с точки зрения обычного человека, сбережения в размере 100 килограммов долларов были изъяты в ночь со 2 по 3 июля в офисе петербургского “Сити Инвест Банка”. Как выяснилось, деньги, более 7 миллионов долларов, принадлежат депутату Госдумы от партии “Справедливая Россия” Алексею Лысякову и проходят по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере», — писал «МК» летом 2015 года. Сам депутат тогда утверждал, что денег у него значительно больше — может и 200 кг, а может и 300, но все они честно заработаны еще до начала политической карьеры, а ныне он скромно живет лишь на депутатскую зарплату.