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Условия бесплатного проезда на автобусах изменят для школьников в Астане

В Астане для бесплатного проезда школьников и льготников вместо транспортных карт планируют ввести виртуальные проездные карты, проезд останется бесплатным, но валидацию проходить станет проще, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

«Планируется внедрение виртуальных проездных карт для школьников и льготников. Валидацию можно будет осуществить с помощью сканирования QR-кодов, прикладыванием телефона к валидатору и другими удобными способами. Таким образом не нужно будет носить с собой транспортные карты. Выпуск и оформление виртуальной карты будет осуществляться онлайн, пользователям не нужно посещать специализированную кассу для ее оформления».

сообщили в CTS.

В компании обещали более подробную информацию о порядке оформления и использования виртуальных карт, а также о сроках запуска проекта предоставить позже.