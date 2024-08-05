Условия бесплатного проезда на автобусах изменят для школьников в Астане

«Планируется внедрение виртуальных проездных карт для школьников и льготников. Валидацию можно будет осуществить с помощью сканирования QR-кодов, прикладыванием телефона к валидатору и другими удобными способами. Таким образом не нужно будет носить с собой транспортные карты. Выпуск и оформление виртуальной карты будет осуществляться онлайн, пользователям не нужно посещать специализированную кассу для ее оформления».