МЧС предупреждает о грозе, ливне и граде в Калининградской области. Ухудшение погоды прогнозируют днём 5 августа. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале регионального управления МЧС.
«По Калининградской области в ближайшие три часа ожидается гроза, ливни, местами град», — говорится в публикации.
Во время грозы запрещено купаться в водоёмах, выходить в море и реки на маломерных судах. Также не рекомендуют приближаться к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и стоять рядом с окном. Кроме того, нельзя находиться около деревьев или рядом с опорами линий электропередачи, работающими светофорами, осветительными установками.