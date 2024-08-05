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МЧС предупреждает о грозе, ливне и граде в Калининградской области

Ухудшение погоды прогнозируют днём 5 августа.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 759 мм рт. ст. +24°

МЧС предупреждает о грозе, ливне и граде в Калининградской области. Ухудшение погоды прогнозируют днём 5 августа. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале регионального управления МЧС.

«По Калининградской области в ближайшие три часа ожидается гроза, ливни, местами град», — говорится в публикации.

Во время грозы запрещено купаться в водоёмах, выходить в море и реки на маломерных судах. Также не рекомендуют приближаться к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и стоять рядом с окном. Кроме того, нельзя находиться около деревьев или рядом с опорами линий электропередачи, работающими светофорами, осветительными установками.