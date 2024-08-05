Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства РБ в ЦУРе сообщил, что работы по комплексному благоустройству Уфы продолжатся и после празднования 450-летия столицы республики.
«Наступают кульминационные моменты для Уфы,
Благоустройство Уфы продолжится — Радий Хабиров.
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства РБ в ЦУРе сообщил, что работы по комплексному благоустройству Уфы продолжатся и после празднования 450-летия столицы республики.
«Наступают кульминационные моменты для Уфы,