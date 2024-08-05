Благоустройство Уфы продолжится — Радий Хабиров

«Наступают кульминационные моменты для Уфы, 30—31 августа пройдут основные мероприятия, посвященные 450-летию города. Мы и наших почетных граждан будем чествовать, людей труда. Большая концертная программа, очень много людей будет, гости приедут. Но юбилей не завершится 31 августа, мы и после продолжим наводить порядок. Тем не менее, будет что людям показать», — сказал руководитель региона.