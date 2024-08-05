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Продолжается набор на бюджетные места в колледжи и техникумы Иркутской области

Всего в регионе планируется принять около 13 тысяч студентов.

Источник: Комсомольская правда

Приемные комиссии образовательных учреждений средне-технического звена Иркутской области продолжают принимать абитуриентов: в 80 колледжах, техникумах и профессиональных училищах региона имеется около 13 тысяч бюджетных мест. С момента старта приемной кампании подано уже более 12 тысяч заявлений, в том числе около 4 тысяч — на образовательные программы федерального проекта «Профессионалитет».

Отметим: в Приангарье по проекту «Профессионалитет» создано 12 образовательно-производственных центров или кластеров, объединяющих как учебные учреждения, так и предприятия, на которых будущие специалисты могут проходить производственную практику. Студенты в них обучаются по самым разным профессиям, в том числе в таких отраслях, как сельское хозяйство, металлургия, энергетика, туризм и сфера услуг и другие. Шесть таких кластеров в этом году впервые объявили набор.

— Развитие системы среднего профессионального образования является одним из приоритетных направлений региональной образовательной политики, — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщили в министерстве образования Иркутской области, принять решение можно до 16 августа. При этом будущие студенты и их родители могут подробнее познакомиться с перечнем образовательных программ и специальностей на сайтах учреждений СПО, а их список можно найти на сайте министерства.

образование