Продолжается набор на бюджетные места в колледжи и техникумы Иркутской области

Отметим: в Приангарье по проекту «Профессионалитет» создано 12 образовательно-производственных центров или кластеров, объединяющих как учебные учреждения, так и предприятия, на которых будущие специалисты могут проходить производственную практику. Студенты в них обучаются по самым разным профессиям, в том числе в таких отраслях, как сельское хозяйство, металлургия, энергетика, туризм и сфера услуг и другие. Шесть таких кластеров в этом году впервые объявили набор.