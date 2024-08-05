Архив впечатлений и призы: открыт прием заявок на проект «Влюбись в Казань»

В этом году конкурс будет проходить по четырем номинациям: «Лучшая фоторабота», «Казань туристическая», «Лучшая статья о туризме» и «Лучший видеоролик». Все работы должны раскрывать информацию о местах, событиях, людях или объектах города, демонстрировать многообразие и красоту столицы Татарстана. Допускается упоминание истории города и значимых событий вне политического контекста, а также пожелания и поздравления.