Воронежцам показали, как будет выглядеть большой детский сад на Остужева

Архитектурная комиссия согласовала концепцию детского сада на 280 мест, который появится на улице Остужева возле школы № 107. Дошкольное учреждение предложили создать в сказочном стиле и назвать «Золотой ключик». Об этом сообщили в Воронежском региональном отделении Союза архитекторов России (ВРОСАР) в понедельник, 5 августа.



Общая площадь двухэтажного здания составит почти 6 тыс. кв. м. Новое дошкольное учреждение примет 12 групп детей на полный день (12 часов). Отмечается, что детский сад будет сочетаться архитектурой с окружающей средой. За основу был взят типовой проект, который доработали под конкретное техническое задание.



— Этот пример еще раз показывает, что заданный губернатором Александром Гусевым формат использования проектов повторного применения не делает наши школы и сады одинаковыми, а наоборот, от объекта к объекту позволяет их улучшать, экономя средства и время на разработку новых проектных решений, — отметил зампред правительства Воронежской области, вице-президент Союза архитекторов России Константин Кузнецов.



РИА «Воронеж» сообщало, что строительством учреждения занимается воронежское ООО «Регионжилстрой». Компания выполняет работы по максимальной цене контракта — 346 млн 663,4 тыс. рублей. Согласно техническому заданию, объект необходимо сдать к началу августа 2026 года.



Школа № 107, известная как «Ласточка», открыла свои двери для ребят 1 сентября прошлого года. Современное и технологичное учебное заведение рассчитано на 1,5 тыс. мест. Подробнее об этой школе — нашем материале.