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Директор Дворцового комплекса Ольденбургских покидает свой пост

Директор историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских» Маргарита Салмина покидает свой пост.

Об этом в понедельник, 5 августа, рассказали в пресс-службе регионального министерства культуры.

Уточняется, что заявление руководитель написала по собственному желанию. Связан ли уход Салминой с переходом на новую должность или здесь иные причины — неизвестно.

Маргарита Салмина взяла на себя управление историческим комплексом, который считается главной достопримечательностью Рамонского района, пять лет назад.

«Маргарита Олеговна вдохнула новую жизнь в музейный комплекс и привнесла много креативных идей во все его направления, а также вывела на новый уровень научную работу в музее, которая позволила реализовывать проекты общероссийского и международного уровней», — отмечают заслуги Салминой в министерстве.

Все последние годы в комплекса продолжается реконструкция. Конкретных сроков завершения работ нет.