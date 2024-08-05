Директор Дворцового комплекса Ольденбургских покидает свой пост

«Маргарита Олеговна вдохнула новую жизнь в музейный комплекс и привнесла много креативных идей во все его направления, а также вывела на новый уровень научную работу в музее, которая позволила реализовывать проекты общероссийского и международного уровней», — отмечают заслуги Салминой в министерстве.