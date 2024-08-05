Директор Дворцового комплекса Ольденбургских покидает свой пост

Об этом в понедельник, 5 августа, рассказали в пресс-службе регионального министерства культуры.
Уточняется, что заявление руководитель написала по собственному желанию. Связан ли уход Салминой с переходом на новую должность или здесь иные причины — неизвестно.
Маргарита Салмина взяла на себя управление историческим комплексом, который считается главной достопримечательностью Рамонского района, пять лет назад.
«Маргарита Олеговна вдохнула новую жизнь в музейный комплекс и привнесла много креативных идей во все его направления, а также вывела на новый уровень научную работу в музее, которая позволила реализовывать проекты общероссийского и международного уровней», — отмечают заслуги Салминой в министерстве.
Все последние годы в комплекса продолжается реконструкция. Конкретных сроков завершения работ нет.