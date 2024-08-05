Дуб c сокровищами татарского хана стал Российским деревом года

По одной из версий, этому патриарху леса более 400 лет. Есть придание, что неподалеку от дуба зарыл клад татарский хан. Собственно, дерево это он и посадил, чтобы место, где сокровища спрятал, обозначить. В былые времена многие местные жители пытались клад отыскать, но пока удача никому не улыбнулась.