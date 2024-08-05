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Дуб c сокровищами татарского хана стал Российским деревом года

Дуб-великан из Ростовской области победил в конкурсе «Российское дерево года — 2024». C ним соревновались 74 участника из разных регионов страны.

Источник: Российская газета

Растет победитель в восьми километрах севернее станицы Вешенская Шолоховского района Ростовской области.

Дерево это знаменитое, еще в 2011 году получило всероссийский статус «Памятник живой природы».

Высотой дуб более 25 метров, два огромных ствола тянутся к небу. Диаметр каждого более полутора метров.

По одной из версий, этому патриарху леса более 400 лет. Есть придание, что неподалеку от дуба зарыл клад татарский хан. Собственно, дерево это он и посадил, чтобы место, где сокровища спрятал, обозначить. В былые времена многие местные жители пытались клад отыскать, но пока удача никому не улыбнулась.

Однако недавние обследования дерева говорят о том, что возраст его гораздо скромнее — всего около 190 лет.

Что до других призеров конкурса, то серебро взял «Редкодуб» из Белгородской области, а бронзу — башкирский «Уфимский дуб».

Победителя в ближайшее время обследуют специалисты. После экспертиз будет понятно, какие оздоровительные мероприятия нужны дубу.

флора и фауна