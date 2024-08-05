Дуб c сокровищами татарского хана стал Российским деревом года

Растет победитель в восьми километрах севернее станицы Вешенская Шолоховского района Ростовской области.
Дерево это знаменитое, еще в 2011 году получило всероссийский статус «Памятник живой природы».
Высотой дуб более 25 метров, два огромных ствола тянутся к небу. Диаметр каждого более полутора метров.
По одной из версий, этому патриарху леса более 400 лет. Есть придание, что неподалеку от дуба зарыл клад татарский хан. Собственно, дерево это он и посадил, чтобы место, где сокровища спрятал, обозначить. В былые времена многие местные жители пытались клад отыскать, но пока удача никому не улыбнулась.
Однако недавние обследования дерева говорят о том, что возраст его гораздо скромнее — всего около 190 лет.
Что до других призеров конкурса, то серебро взял «Редкодуб» из Белгородской области, а бронзу — башкирский «Уфимский дуб».
Победителя в ближайшее время обследуют специалисты. После экспертиз будет понятно, какие оздоровительные мероприятия нужны дубу.