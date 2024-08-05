Около 40 км дорог регионального значения ремонтируют в Черемховском районе

Восстанавливается дорожное полотно сразу на нескольких протяженных участках, причем ведется как капитальный ремонт, так и текущий. Так, по трассе Верхний Булай — Лохово — Нены капитально ремонтируется участок, который раньше был гравийным — сейчас проведен целый комплекс работ по подготовке к укладке асфальтового покрытия, укреплены обочины. Кроме того, местные жители жаловались на слишком узкие съезды на примыкающие дороги — решается вопрос по их расширению. Одновременно в двух населенных пунктах вдоль дороги обустраиваются тротуары, позже там проведут освещение. По плану ремонт этого участка должен быть завершен до конца года.