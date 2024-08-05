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Около 40 км дорог регионального значения ремонтируют в Черемховском районе

На это из бюджетов всех уровней выделено 1,3 миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда

Рекордный показатель по ремонту дорог в этом году отмечен в Черемховском районе: здесь находится в работе более 40 километров дорог регионального значения. Всего на эти цели из бюджетов разных уровней выделено 1,3 миллиарда рублей, финансирование производится, в том числе, и в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, ход работ проверил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

— Этот показатель является историческим максимумом, который мы планируем в следующем году поддерживать и увеличивать обязательно с учётом мнения жителей Черемховского района, — подчеркнул Максим Лобанов.

Восстанавливается дорожное полотно сразу на нескольких протяженных участках, причем ведется как капитальный ремонт, так и текущий. Так, по трассе Верхний Булай — Лохово — Нены капитально ремонтируется участок, который раньше был гравийным — сейчас проведен целый комплекс работ по подготовке к укладке асфальтового покрытия, укреплены обочины. Кроме того, местные жители жаловались на слишком узкие съезды на примыкающие дороги — решается вопрос по их расширению. Одновременно в двух населенных пунктах вдоль дороги обустраиваются тротуары, позже там проведут освещение. По плану ремонт этого участка должен быть завершен до конца года.

Как рассказал заместитель директора ОГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области Александр Халтубаев, именно этой трассой часто пользуются большегрузы, поэтому дорожная одежда здесь будет усиленной конструкции, а на двух участках используется экспериментальный вариант с применением золошлаков.

Кроме того, идет ремонт дорожного покрытия на участке протяженностью 10 километров по дороге от Черемхово до Свирска и на дороге Жмурово — Парфеново — Средняя, ремонтируется подъезд к деревне Малиновка. На дороге от Черемхово — Голуметь — Онот ремонтируют мост через реку Белая, кроме того там же приводится в порядок участок протяженностью в 10 километров. Причем на этом же направлении в следующем году планируется обновить еще два участка.