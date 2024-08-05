Две новые школы и 17 классов БПЛА откроют в Волгоградской области

— В том числе, необходимо в плановые сроки завершить все ремонтные работы на объектах образовательных учреждений, на пришкольных и прилегающих территориях, дорожно-транспортной инфраструктуре. Подготовить к открытию и началу занятий в новом учебном году две новые школы в городе Волгограде, три новых школьных «Кванториума», 72 центра цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» в сельских школах, которые представят детям и подросткам возможность получать новые знания навыки; а также открыть в 17 школах региона специализированные классы и кружки по обучению работе с беспилотными летательными аппаратами, — сказал Андрей Бочаров. — Средства на эти цели предусмотрены в полном объеме.