Погода на море 5 августа: на каких пляжах Калининградской области можно купаться

Несмотря на ночной дождь, на всех пляжах Калининградской области в понедельник, 5 августа, можно купаться. «Клопс» получил информацию от спасателей.
Пришедший в выходные западный ветер потихоньку перестаёт влиять на погоду в регионе. Температура воды в Балтийске и Зеленоградске — +20°С, на других пляжах — +19°С. Температура воздуха — +19−20°С.
- Балтийск: флаг жёлтый, купаться можно, но с осторожностью;
- Зеленоградск: без флага, можно купаться;
- Светлогорск: флаг красный, купаться можно, но нужно быть предельно внимательными;
- Янтарный: флаг жёлтый, купаться можно, но осторожно;
- Пионерский: без флага, купание разрешено.
Информация актуальна на момент публикации.