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Погода на море 5 августа: на каких пляжах Калининградской области можно купаться

На трёх курортах вывешены жёлтые флаги.

Несмотря на ночной дождь, на всех пляжах Калининградской области в понедельник, 5 августа, можно купаться. «Клопс» получил информацию от спасателей.

Пришедший в выходные западный ветер потихоньку перестаёт влиять на погоду в регионе. Температура воды в Балтийске и Зеленоградске — +20°С, на других пляжах — +19°С. Температура воздуха — +19−20°С.

  • Балтийск: флаг жёлтый, купаться можно, но с осторожностью;
  • Зеленоградск: без флага, можно купаться;
  • Светлогорск: флаг красный, купаться можно, но нужно быть предельно внимательными;
  • Янтарный: флаг жёлтый, купаться можно, но осторожно;
  • Пионерский: без флага, купание разрешено.

Информация актуальна на момент публикации.

туризм и отдых