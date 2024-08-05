Зашли в болото, не смогли найти дорогу назад: поиски заблудившихся в лесу женщин завершились в Бурятии

Когда женщин нашли, на улице уже смеркалось, стало прохладно (температура в это время года здесь может опускаться по ночам до +16 градусов). Хоть сибирячки и находились всего в 400 метрах от станции, а испугались прилично. Попробуй, выберись из болота в темноте!