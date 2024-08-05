Зашли в болото, не смогли найти дорогу назад: поиски заблудившихся в лесу женщин завершились в Бурятии

— Мы бы сами не нашли дорогу назад…
Приключения, которые 4 августа пришлось пережить двум пожилым женщинам из Улан-Удэ, запросто могли закончиться бедой. Собирая дикоросы в районе станции «Байкальский прибой» в Кабанском районе Бурятии, они вдруг поняли, что не знают, как выбраться из леса, в какую сторону идти. Под ногами — болото, вокруг ни души.
К счастью, в этот момент их уже искали. Видимо, кто-то из родных поднял тревогу. На помощь выдвинулись спасатели Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского отряда МЧС России.
Когда женщин нашли, на улице уже смеркалось, стало прохладно (температура в это время года здесь может опускаться по ночам до +16 градусов). Хоть сибирячки и находились всего в 400 метрах от станции, а испугались прилично. Попробуй, выберись из болота в темноте!
— Хотим выразить благодарность за то, что вывели нас. Напоили горячим кофе, мы смогли согреться, — написали женщины письмо спасателям.
Их отвезли на базу подразделения, угостили горячим чаем, накормили булочками, а затем передали родственникам в удовлетворительном состоянии. К счастью, получить простуду или нервный срыв они не успели.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Иркутской области за прошедшие трое суток отдали аферистам более 12 миллионов рублей.