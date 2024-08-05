Водители в центре Омска остались без машин

«Автоинспекторы только на участке пересечения улиц Орджоникидзе и Чапаева за нарушение правил стоянки привлекли к ответственности 9 нарушителей. Когда на улице появился эвакуатор и сотрудники Госавтоинспекции, владельцы поспешили убрать свой транспорт, однако это не освободило их от протокола за грубое нарушение Правил дорожного движения», — пояснили в УГИБДД УМВД по Омской области.