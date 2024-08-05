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Водители в центре Омска остались без машин

В центре Омска проходят рейды и эвакуация автомобилей, связанная с нарушениями запрета парковки.

В областной Госавтоинспекции пояснили, жалобы на парковку в запрещенных местах поступают регулярно. В частности, водители оставляют автомобили в начале улицы Орджоникидзе.

«Автоинспекторы только на участке пересечения улиц Орджоникидзе и Чапаева за нарушение правил стоянки привлекли к ответственности 9 нарушителей. Когда на улице появился эвакуатор и сотрудники Госавтоинспекции, владельцы поспешили убрать свой транспорт, однако это не освободило их от протокола за грубое нарушение Правил дорожного движения», — пояснили в УГИБДД УМВД по Омской области.

В итоге водители остались без машин — часть автомобилей была эвакуирована на специализированную стоянку.

ГИБДД