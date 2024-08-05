На СВО при выполнении боевого задания погиб штурмовик Марков из Прикамья

Стрелок штурмового подразделения Василий Марков из Пермского края погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО, сообщает администрация Нытвенского округа.
Василий Марков жил в посёлке Новоильинске. Он участвовал в спецоперации в качества старшего стрелка. Военнослужащий пошиб 22 июля.
Прощание с Василием Марковым пройдёт 6 августа в его родном посёлке. Гражданская панихида начнётся в 11:00, отпевание — в 11:30.
«Приносим глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты, скорбим вместе с вами».
Напомним, 1 августа стало известно о гибели в зоне СВО жителя Кудымкарского округа Александра Бажина, который был мобилизован в сентябре 2022 года.