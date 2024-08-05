На территории воронежского цирка построят новое здание для животных

На территории воронежского цирка, где полным ходом идет реконструкция, появится новый объект, сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства». Возведут пристройку для размещения животных общей площадью более 900 квадратных метров.
— Во время проведения реконструкции увеличится количество и размер помещений для содержания животных. В настоящее время строители делают свайный фундамент под новую пристройку для их размещения. Возвести здание планируется в 2025 году, — уточнил генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.
Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, работы по реконструкции цирка начались в мае 2024 года. Здание ждет современная отделка внутренних помещений, замена покрытия манежа и технического оборудования, обновление зрительного зала (места для гостей станут более удобными и комфортными), обустройство прилегающей территории вокруг.
В этом году на эти цели из федерального центра выделяют 696,5 млн рублей, в 2025-м — 225 млн, в 2006-м — 686,2 млн, в 2027-м — 258,6 млн, в 2028-м — 356,3 млн. Всего на реконструкцию запланировали потратить около 2,3 млрд рублей.