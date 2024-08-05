В Иркутске и Иркутском районе проверили готовность важных объектов

По словам министра, на всех объектах подрядчики увеличили темп. Так, с опережением графика идет реконструкция улиц Ягодная и Дорожная в деревне Новолисиха. Проект реализуется в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» и завершить его планируется этой осенью. Общий объем выделенных средств составит 745 млн рублей, в том числе 713 — из федеральной казны, а 32 — из областного бюджета.