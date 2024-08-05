В Иркутске и Иркутском районе проверили готовность важных объектов

Министр строительства Иркутской области Александр Галкин по поручению главы региона проверил ход строительства важных социальных объектов в Иркутске и Иркутском районе. В частности, проверка прошла на строящихся дорогах, в будущих школе на ул. Ярославского и детском саде в Иркутске, а также на площадке строительства Марковского геронтологического центра.
— Все объекты, которые возводят в рамках реализации нацпроектов, находятся на особом контроле правительства, — отметил Александр Галкин.
По словам министра, на всех объектах подрядчики увеличили темп. Так, с опережением графика идет реконструкция улиц Ягодная и Дорожная в деревне Новолисиха. Проект реализуется в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» и завершить его планируется этой осенью. Общий объем выделенных средств составит 745 млн рублей, в том числе 713 — из федеральной казны, а 32 — из областного бюджета.
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» строится дорога к жилому комплексу Современник в Дзержинске, подрядчик обещает закончить все работы к началу сентября.
Новые корпуса Марковского геронтологического центра возводятся благодаря финансированию в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан» национального проекта «Демография». Строятся два жилых корпуса на 120 мест с теплыми переходами. По плану сдача объекта назначена на конец 2026 года.
Активно идут работы и в новой школы в Иркутске на ул. Ярославского — 7 блоков здания уже завершены, возводятся еще два. Строительство ведется по нацпроекту «Образование» и по контракту должно завершиться до конца 2024 года. Правительство региона решает вопрос о выделении дополнительного финансирования в связи с увеличением стоимости работ.
Детский сад в микрорайоне Нижняя Лисиха тоже почти готов — завершаются отделочные работы, приступают к благоустройству территории. Его строят в рамках национального проекта «Демография». До конца года планируется не только завершить все необходимые работы, но и получить соответствующие документы, необходимые для работы дошкольного учреждения.