В Петербурге начали выдавать «коробки новорожденного». Ползунков и подгузников в них нет

В подарочный набор входят видеоняня, увлажнитель воздуха, подогреватель детского питания, ночник с мягким корпусом, стерилизатор для бутылочек, набор игрушек, музыкальная интерактивная игрушка, погремушка, полотенце-уголок с капюшоном и развивающий коврик и блокнот для ведения дневника кормлений. При формировании набора учитывались пожелания мам и мнение медиков, задача была выбрать предметы, которыми ребенок сможет пользоваться долгое время. Поэтому, например, подгузники в «коробку» решили не класть. Закупочная стоимость одного набора — 15 тысяч рублей, наборов хватит на всех. По словам Лады Ивановой, в первой партии, которую привезли в роддом № 10, 100 коробок, которых хватит на несколько дней: ежедневно из роддома выписывается 15−20 новорожденных. Затем привезут новую партию подарков.