На сочинском пляже отдыхающие засняли Филиппа Киркорова

На сочинском пляже отдыхающие засняли на камеру певца Филиппа Киркорова.
На них видно, что артист расхаживает по пляжу в шляпе с широкими полями и в сопровождении нескольких охранников. Очевидцы уточнили, что Филипп Бедросович экономный и пришел к морю со своим навесом. Каких-либо публикаций в своих аккаунтах Киркоров не делал.
Напомним, в конце июля певец вместе со съемочной командой застрял в каньоне Псахо из-за ливня. Народный артист РФ на курорте принимал участие в съемках фильма «Братья». В этой же киноленте снялся и комик Денис Дорохов. Тогда Филипп заявил, что будет в Сочи несколько месяцев.
Ранее мы сообщали, певцу Сергею Лазареву пришлось загорать на балконе в Сочи из-за большого количества отдыхающих на пляже.