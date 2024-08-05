На сочинском пляже отдыхающие засняли Филиппа Киркорова

На них видно, что артист расхаживает по пляжу в шляпе с широкими полями и в сопровождении нескольких охранников. Очевидцы уточнили, что Филипп Бедросович экономный и пришел к морю со своим навесом. Каких-либо публикаций в своих аккаунтах Киркоров не делал.