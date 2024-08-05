Синоптики: Южный циклон несет в Челябинскую область интенсивные дожди, затем начнется похолодание

Область повышенного давления в ближайшие дни будет оттеснять ложбина циклона, проходящего через Северный Урал. С прохождением атмосферного фронта с волнами вероятны кратковременные дожди с грозами.
«По предварительным расчетам,
В конце текущей недели под воздействием неустойчивого поля в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Во вторник с распространением влияния ложбины циклона и атмосферного фронта с волновыми возмущениями на Южном Урале ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха 6 августа ночью плюс 11−16, днем — 22−27 градусов.
Непосредственно в Челябинске при переменной облачности прогнозируется кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14−16, завтра днем — 23−25.
В среду уже облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, днем в отдельных районах — умеренные, грозы. Ветер: ночью неустойчивый 1−6 м/с, днем — северо-восточный, восточный 4−9 м/с. Столбики термометров 7 августа покажут ночью плюс 11−16, днем — 21−26 градусов.
В четверг ночью плюс 11−16, небольшие дожди повсеместно, местами — умеренные; днем — плюс 18−23, везде дожди, кое-где — сильные, с грозами. Ветер северо-восточный, северный 4−9 м/с, локально порывы до 16 м/с.