Синоптики: Южный циклон несет в Челябинскую область интенсивные дожди, затем начнется похолодание

Во вторник с распространением влияния ложбины циклона и атмосферного фронта с волновыми возмущениями на Южном Урале ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха 6 августа ночью плюс 11−16, днем — 22−27 градусов.