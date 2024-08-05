В Волгоградской области восстанавливают мемориал на Лысой горе

Специалисты приступили к восстановлению постамента, удаляя поврежденную штукатурку и восстанавливая декоративное покрытие. Также ведется мощение брусчаткой вокруг памятника.
По данным городской администрации Волгограда, в рамках работ по восстановлению мемориала рабочие очистят изображение ордена Отечественной войны от старой краски, заделают сколы на нем специальным составом и выполнят ряд других задач.
Следующим этапом станет восстановление центрального объекта мемориального комплекса — стелы, установленной на вершине Лысой горы.
Мероприятия по сохранению исторического наследия проводятся в рамках масштабной программы обновления памятников в Волгоградской области, начавшейся в преддверии 80-летия Сталинградской победы. С 2022 года в регионе обновлено порядка 50 мемориалов. Инициатива по обновлению памятных мест принадлежит ветеранам, которые обратились к губернатору Андрею Бочарову с просьбой о поддержке и получили ее.