В Волгоградской области восстанавливают мемориал на Лысой горе

Мероприятия по сохранению исторического наследия проводятся в рамках масштабной программы обновления памятников в Волгоградской области, начавшейся в преддверии 80-летия Сталинградской победы. С 2022 года в регионе обновлено порядка 50 мемориалов. Инициатива по обновлению памятных мест принадлежит ветеранам, которые обратились к губернатору Андрею Бочарову с просьбой о поддержке и получили ее.