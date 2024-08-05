Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отток трудовых мигрантов наблюдается из Новосибирской области

В полиции сообщили об оттоке мигрантов из Новосибирской области. В регионе идут мероприятия по контролю за миграционной ситуацией.

Отток мигрантов отмечен из Новосибирской области. За последнюю неделю июля в регион въехало 6 714 иностранных граждан, а выехало — 7 651. Об этом 5 августа сообщил начальник ГУ МВД региона Кирилл Травин на оперативном совещании областного правительства.

— На миграционный учет поставлено 8 075 граждан, из них 5 909 прибыли на территорию области с целью осуществления трудовой деятельности, — отметил в докладе Кирилл Травин.

В областном главке полиции «Прецеденту» рассказали о результатах проверочных мероприятий в сфере миграции за последнюю неделю:

— Сотрудниками отдела миграционного контроля УВМ ГУ осуществлена проверка 27 объектов жилого сектора, места розничной торговли, строительства и иных объектов. Снято с миграционного учета 812 иностранных граждан, — отметили в пресс-службе МВД региона.

В начале июля Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за угроз мигрантов новосибирцам.

ВИКТОР БОБРОВНИКОВ.