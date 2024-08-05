Отток трудовых мигрантов наблюдается из Новосибирской области

Отток мигрантов отмечен из Новосибирской области. За последнюю неделю июля в регион въехало 6 714 иностранных граждан, а выехало — 7 651. Об этом 5 августа сообщил начальник ГУ МВД региона Кирилл Травин на оперативном совещании областного правительства.
— На миграционный учет поставлено 8 075 граждан, из них 5 909 прибыли на территорию области с целью осуществления трудовой деятельности, — отметил в докладе Кирилл Травин.
В областном главке полиции «Прецеденту» рассказали о результатах проверочных мероприятий в сфере миграции за последнюю неделю:
— Сотрудниками отдела миграционного контроля УВМ ГУ осуществлена проверка 27 объектов жилого сектора, места розничной торговли, строительства и иных объектов. Снято с миграционного учета 812 иностранных граждан, — отметили в пресс-службе МВД региона.
В начале июля Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за угроз мигрантов новосибирцам.
ВИКТОР БОБРОВНИКОВ.