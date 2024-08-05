Отток трудовых мигрантов наблюдается из Новосибирской области

Отток мигрантов отмечен из Новосибирской области. За последнюю неделю июля в регион въехало 6 714 иностранных граждан, а выехало — 7 651. Об этом 5 августа сообщил начальник ГУ МВД региона Кирилл Травин на оперативном совещании областного правительства.