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Прокуратура установила причины отсутствия горячей воды у пермяков

Прокуратура г. Перми по обращениям жителей проверила соблюдение поставщиком коммунальных услуг горячего водоснабжения. Из-за нарушений сроков подачи горячей воды были приняты меры прокурорского реагирования.

С 23 мая 2024 года в 156 многоквартирных домах и 27 объектах социальной инфраструктуры проведены плановые отключения горячего водоснабжения с нарушением сроков. В ряде случаев причиной стало устранение выявленных дефектов по результатам проведения гидравлических испытаний.

«В связи с нарушением сроков уведомления потребителей о планируемых перерывах в подаче горячей воды, необоснованным продлением сроков проведения плановых гидравлических испытаний и устранения дефектов руководителю Пермского филиала ПАО “Т Плюс” прокурором города Перми внесено представление», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Также в отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях: «Нарушение порядка ограничения водоснабжения», «Обман потребителей». Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города Перми.

ЖКХ