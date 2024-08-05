Прокуратура установила причины отсутствия горячей воды у пермяков

С 23 мая 2024 года в 156 многоквартирных домах и 27 объектах социальной инфраструктуры проведены плановые отключения горячего водоснабжения с нарушением сроков. В ряде случаев причиной стало устранение выявленных дефектов по результатам проведения гидравлических испытаний.
«В связи с нарушением сроков уведомления потребителей о планируемых перерывах в подаче горячей воды, необоснованным продлением сроков проведения плановых гидравлических испытаний и устранения дефектов руководителю Пермского филиала ПАО “Т Плюс” прокурором города Перми внесено представление», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
Также в отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях: «Нарушение порядка ограничения водоснабжения», «Обман потребителей». Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города Перми.