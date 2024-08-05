Прокуратура установила причины отсутствия горячей воды у пермяков

С 23 мая 2024 года в 156 многоквартирных домах и 27 объектах социальной инфраструктуры проведены плановые отключения горячего водоснабжения с нарушением сроков. В ряде случаев причиной стало устранение выявленных дефектов по результатам проведения гидравлических испытаний.