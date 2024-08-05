В Перми на фестивале «День кино» бесплатно покажут фильмы

23 августа в частной филармонии «Триумф» покажут семейную комедию Байбулата Батуллина «Бери да помни» (12+) с Розой Хайруллиной, документальный фильм Бориса Караджева о пермском балете «Эвакуационный роман» (6+), а также семейную драму «Вы меня видели?» (16+) со Светланой Ивановой и Никитой Ефремовым в главных ролях — причём этот фильм на фестивале можно будет обсудить с его режиссёром Екатериной Волковой. Кроме того, вечером 23 августа в «Триумфе» состоится творческий вечер, посвящённый 35-летию пермской киностудии «Новый курс».