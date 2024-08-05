В Перми на фестивале «День кино» бесплатно покажут фильмы

Фестиваль «День кино» с бесплатными кинопоказами, лекциями и мастер-классами пройдёт в Перми с 23 по 27 августа, сообщает пресс-служба правительства Прикамья.
Пермский союз кинематографистов при поддержке краевого министерства культуры проведёт фестиваль «День кино» — причём предназначен он не только для зрителей, но и для тех, кто намерен работать в этой индустрии.
23 августа в частной филармонии «Триумф» покажут семейную комедию Байбулата Батуллина «Бери да помни» (12+) с Розой Хайруллиной, документальный фильм Бориса Караджева о пермском балете «Эвакуационный роман» (6+), а также семейную драму «Вы меня видели?» (16+) со Светланой Ивановой и Никитой Ефремовым в главных ролях — причём этот фильм на фестивале можно будет обсудить с его режиссёром Екатериной Волковой. Кроме того, вечером 23 августа в «Триумфе» состоится творческий вечер, посвящённый 35-летию пермской киностудии «Новый курс».
24 августа в «Триумфе» можно будет увидеть классическую мелодраму Самсона Самсонова «Каждый вечер в одиннадцать» (0+), а в пространстве «ИльТЮЗион» (сквер между старым и новым зданиями Театра юного зрителя) состоится лекция кастинг-директора фильмов «Чемпион мира», «Пропавшая», «Другое имя», «Вторжение» и «Рождение Империи» Маргариты Ленских под названием «Видеть невидимое» — опытная специалистка расскажет, как устроен кастинг и как актёру из регионов попасть на пробы в крупный федеральный проект.
Детская программа фестиваля тоже пройдёт в «ИльТЮЗионе»: 25 и 27 августа там будут показывать фильм «Приключения маленького Бахи» (0+) о восьмилетнем мальчике из дагестанского села, мультфильм «Знаешь, мама, где я был?» (12+), созданный на основе детских воспоминаний сценариста культовых «Мимино» (18+) и «Кин-дза-дза!» (12+) Резо Габриадзе его сыном, а также альманах мультфильмов Школы-студии «Шар» (12+).
С лекцией «Пермь в кинематографе: городские локации, образы и смыслы» на фестивале выступит редактор по репертуару Пермской синематеки Анна Сидякина, а киновед и автор сценариев видеоэссе «Кинопоиска» Даниил Смолев проанализирует влияние цензурных норм на качество фильмов — его лекция называется «Прокатывать нельзя на полку. К истории цензуры в отечественном кино».
Завершится фестиваль фильмом Геннадия Шпаликова «Долгая счастливая жизнь» (0+) 1966-го года, не слишком благосклонно принятым советскими критиками-современниками, зато получившим первый приз на Международном фестивале авторского кино в Бергамо.
Пресс-служба краевого правительства отмечает, что 23, 25 и 27 августа на площадках «Дня кино» будут проходить мастер-классы по созданию кинотарелок и режиссёрских хлопушек, актёрскому мастерству для детей и ораторскому искусству для взрослых.
Более подробную информацию и расписание событий «Дня кино» можно найти в сообществе фестиваля во «ВКонтакте».