Движение транспорта ограничат на плотине Братской ГЭС 5−7 августа

С 5 до 7 августа 2024 года на бетонной плотине Братской ГЭС будут проводить ремонтные работы. С 9 утра до четырех часов дня движение транспорта будет ограничено до одной полосы. Об этом КП-Иркутск сообщили в комитете по градостроительству администрации города Братска.