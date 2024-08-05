Движение транспорта ограничат на плотине Братской ГЭС 5−7 августа

С 5 до 7 августа 2024 года на бетонной плотине Братской ГЭС будут проводить ремонтные работы. С 9 утра до четырех часов дня движение транспорта будет ограничено до одной полосы. Об этом КП-Иркутск сообщили в комитете по градостроительству администрации города Братска.
— Будут ограничения движения транспортных средств, схема организации дорожного движения — по одной полосе проезжей части, — сообщили в пресс-службе комитета.
На плотине в эти два дня будут проводиться ремонтные работы сетей освещения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Свердловском районе Иркутска 8 августа 2024 года планово отключат холодную воду. Не будет ее два дня в домах и административных зданиях поселка Затон, Глазково, Студгородок, по железной дороге — район ж/д вокзала, ж/д станции «Академическая», ж/д станции «Мельниково», Глазковская гора и Кайская гора.