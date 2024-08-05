Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Население Пермского края уменьшилось на 7 тысяч человек в этом году

Из региона уехали 1131 человек.

Жителей Пермского края с начала этого года стало меньше на 7 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные, представленные Пермьстатом.

«Первая половина года показывает, на территории Пермского края умерло 14863 человек, а родилось всего 9026 человек. Также из Прикамья уехали 1131 человек», — уточняется в статистике.

Большинство из тех, кто уехал, предпочли обустроиться в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Московской области.

Ранее «Комсомолка» писала, что Пермьстат назвал крупнейшие по численности населения муниципальные образования Пермского края. Возглавили топ-5 города Пермь и Березники, на них пришлась почти половина жителей региона.

демография