Население Пермского края уменьшилось на 7 тысяч человек в этом году

Жителей Пермского края с начала этого года стало меньше на 7 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные, представленные Пермьстатом.
«Первая половина года показывает, на территории Пермского края умерло 14863 человек, а родилось всего 9026 человек. Также из Прикамья уехали 1131 человек», — уточняется в статистике.
Большинство из тех, кто уехал, предпочли обустроиться в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Московской области.
Ранее «Комсомолка» писала, что Пермьстат назвал крупнейшие по численности населения муниципальные образования Пермского края. Возглавили топ-5 города Пермь и Березники, на них пришлась почти половина жителей региона.