Омские семьи участников СВО смогут получать медицинскую помощь без очереди

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сегодня закрепил право семей участников СВО получать внеочередное медицинское обслуживание. Сейчас в регионе действует порядка 30 различных мер соцподдержки для бойцов и их семей.
Глава региона отметил, что в Омской области продолжат расширять круг мер соцподдержки для участников СВО и их семей.
«Приняли решение о гарантированном внеочередном медицинском обслуживании членов семей участников СВО. Расширять круг мер социальной поддержки наших бойцов и их близких продолжим», — рассказал Виталий Хоценко.
Губернатор подчеркнул, что в нашем регионе реализуется одна из самых крупных программ помощи бойцам СВО и их семьям. На данный момент в Омской области действует порядка 30 различных мер социподдержки.