Угроза селя: жителей Талгара предупредили об опасности

Сложная селевая ситуация в горных районах Алматинской области сохраняется из-за повышения температурного фона, интенсивного таяния ледников, наполнения морено-ледниковых озер и увеличения стока в русле реки Талгар.
Повышение температуры воздуха приводит к быстрому таянию ледников, что увеличивает объем воды в морено-ледниковых озерах. В результате эти озера переполняются, и вода, прорываясь сквозь естественные преграды, может вызвать селевые потоки. Селевые потоки представляют серьезную угрозу для населения и инфраструктуры, так как они могут разрушать дома, дороги и другие сооружения на своем пути.
— Озеро № 19 в бассейне реки Талгар представляет реальную угрозу прорыва по внутриморенным каналам стока с возможным выходом воды в северной и в северо-восточной части современной морены. Прорыв ледникового озера по прогнозированию селевых потоков на основе методики фоновой оценки может произойти с 6 августа текущего года. В связи с этим жителям и гостям Талгарского района, отдыхающим и туристам запрещено выезжать в горные местности и места отдыха за пределы гидротехнических сооружений, расположенных в верхней части города Талгар, — сообщили в акимате Талгарского района.