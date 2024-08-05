Угроза селя: жителей Талгара предупредили об опасности

— Озеро № 19 в бассейне реки Талгар представляет реальную угрозу прорыва по внутриморенным каналам стока с возможным выходом воды в северной и в северо-восточной части современной морены. Прорыв ледникового озера по прогнозированию селевых потоков на основе методики фоновой оценки может произойти с 6 августа текущего года. В связи с этим жителям и гостям Талгарского района, отдыхающим и туристам запрещено выезжать в горные местности и места отдыха за пределы гидротехнических сооружений, расположенных в верхней части города Талгар, — сообщили в акимате Талгарского района.