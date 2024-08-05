В Самарской области установят новые светофоры

В Самарской области в рамках реализации национального проекта устанавливают новые светофоры. В текущем сезоне на дорогах появятся еще 16 объектов, сообщают в пресс-службе правительства региона.
— 16 новых светофоров Т.7 будут установлены в Волжском районе в ходе капитального ремонта участка автомобильной дороги Самара — Новокуйбышевск протяженностью 6,8 км, — отмечают специалисты.
Также 4 новых светофора появятся на трассе «Осинки — Хворостянка» — Прогресс. Объекты появятся на двух пешеходных переходах возле остановок общественного транспорта. Напомним, в текущем году в нормативное состояние приведут 180 км дорог.