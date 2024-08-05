В ожидании воды — что происходит в Феодосии из-за аварий на сетях

Что происходит в городе сейчас, когда устранят очередную поломку и как организован подвоз воды населению, — выяснял корреспондент РИА Новости Крым.
Что случилось в Феодосии «Очередной порыв произошел на водоводе в районе улицы Чкалова, 187. Сейчас ведутся работы и, как обещают в “Воде Крыма”, до 23.00 они должны завершиться. До этого авария была на улице Русской, а еще раньше — на Челноковском водоводе. Поэтому отключения произошли в разные дни в разных районах», — поясняют общую ситуацию в пресс-службе администрации Феодосии.
В районе 187-го дома по улице Чкалова сейчас действительно ведутся работы. На месте находятся несколько единиц техники и бригада местного филиала «Воды Крыма». Из-за большого износа порвало 500-миллиметровый водовод, обеспечивающий ресурсом один из самых крупных районов Феодосии — Крымский массив, и ряд прилегающих улиц.
«Монтажные работы планируем завершить до конца дня. Далее — заполнение трубопровода. Вода у абонентов будет, скорее всего, уже утром», — констатируют ремонтники.
В этом месте бригаде предстоит заменить около 5 метров водовода. Но отключения на этом не закончатся: как признаются рабочие, дальше возобновятся работы на Челноковском массиве, где поэтапно меняют 800-метровый участок изношенных сетей.
В ожидании подвоза
По словам руководителя предприятия «Вода Крыма» Максима Новика, ситуация в Феодосии на данный момент самая «горячая» во всей республике.
«Ограничение водоснабжения планируем ликвидировать до конца текущего дня. Организован подвоз воды — порядка десяти автоцистерн. График подвоза опубликован», — заявил Новик в своем Telegram-канале.
Графики и правда имеются, они опубликованы на официальных ресурсах, и, в соответствии с ними, по ряду адресов автоцистерны должны были появиться в 11 часов дня. По состоянию на 11.40 из пяти адресов, на которых побывали корреспонденты РИА Новости Крым, подвоза не было ни по одному.
«У меня рабочий день. Люди с детьми на жаре стоят. Зачем называть время, если машин в это время нет?» — вопрошает в трубку оператору местного филиала «Воды Крыма» один из ожидающих.
Остальные с ним согласны. Тоже звоним в аварийную и получаем ответ: «Машин не хватает. Ждите». Дальше гудки.
Как убедились корреспонденты РИА Новости Крым, в автоматах, где воду можно купить по три рубля за литр, ее тоже нет — раскупили. В магазинах питьевые пятилитрушки доступны от 87 рублей.
Прокуратура Крыма проведет проверку по факту аварии на водоводе в Феодосии, в результате которой 50 улиц остались без воды, сообщала ранее в понедельник пресс-служба надзорного ведомства. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также на постоянном контроле у надзорного ведомства находится вопрос организации подвоза воды для нужд населения.