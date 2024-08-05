В ожидании воды — что происходит в Феодосии из-за аварий на сетях

Что случилось в Феодосии «Очередной порыв произошел на водоводе в районе улицы Чкалова, 187. Сейчас ведутся работы и, как обещают в “Воде Крыма”, до 23.00 они должны завершиться. До этого авария была на улице Русской, а еще раньше — на Челноковском водоводе. Поэтому отключения произошли в разные дни в разных районах», — поясняют общую ситуацию в пресс-службе администрации Феодосии.