В Минздраве подвели свои итоги Дня города Омска

Как уточнили в региональном Минздраве, со 2 по 4 августа бригады медиков выезжали к пациентам более 50 раз. В том числе: 28 раз на пожары, погибших и госпитализированных, нет. А также 25 раз на ДТП. Пострадали 35 человек, 11 из них госпитализированы.