В Минздраве подвели свои итоги Дня города Омска

Как уточнили в региональном Минздраве, со 2 по 4 августа бригады медиков выезжали к пациентам более 50 раз. В том числе: 28 раз на пожары, погибших и госпитализированных, нет. А также 25 раз на ДТП. Пострадали 35 человек, 11 из них госпитализированы.
В минувшую пятницу в Тюкалинском районе на трассе Омск-Тюмень столкнулись два грузовика и одна легковая машина. В езультате пострадали шесть человек. Трое из них погибли мгновенно, остальные от медпомощи отказались.
Трижды за выходные медики службы санитарной авиации областной клинической больницы и ТЦМК вылетали на помощь к пациентам из районов области.
Что касается непосредственно праздничных мероприятий, на которых дежурили медики, то они прошли без ЧП, сообщили в Минздраве.
Во время проведения XXXV Сибирского международного марафона за медпомощью обратились пять человек. Причины разные: травма кисти, гипогликемия, судорога в ноге. Все получили необходимую медицинскую помощь на месте.
Во время празднования Дня города девочка 16-лет обратилась за помощью с травмой ноги, юную омичку доставили в больницу, пояснили в ведомстве.