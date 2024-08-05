При поддержке ОНПЗ омичи создали напольную игру об истории города

«Развитие регионального туризма и территориального бренда — актуальные задачи не только для органов власти, но и для компаний, ведущих на территории свою деятельность. И их решение невозможно без активного участия местных жителей. В этом году четверть поддержанных нами проектов связаны с популяризацией локальной культуры и истории родного края. Инициатива “Узнавай Россию” одна из них. Через инструмент грантовой поддержки мы становимся партнерами креативных команд, экспертов и местных жителей в большой работе по повышению привлекательности регионов России», — сказал директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.