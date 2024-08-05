При поддержке ОНПЗ омичи создали напольную игру об истории города

Омские муниципальные библиотеки в День города презентовали напольную игру «Омская фишка». Омичи двигались по игровому полю, отвечая на вопросы об истории родного города. Игра является частью проекта «Узнавай Россию», ставшего победителем грантового конкурса «Родные города».
Как утверждают авторы проекта, это первая напольная игра в масштабном формате, посвященная именно краеведению. Игровое поле представляет собой карты размером 25 и 6 квадратных метров, а фишками становятся жители, которые пришли отметить День города в сквер им. Дзержинского. Как отметил Юрий Трофимов, у Омска и Омской области богатая и интересная история. Знакомство с ней не просто формирует понимание «места», но помогает найти в нем себя.
«Чем больше мы погружаемся в культуру и традиции родного края, тем увереннее и комфортнее чувствуем себя, тем меньше импульс покинуть город, но сильнее желание остаться. Я по образованию историк и считаю, что такие проекты как “Узнавай Россию” помогают горожанам познакомиться с прошлым города легко и непринужденно, эффективнее и качественнее запомнить информацию, и что самое главное — по-новому взглянуть на себя и Омск», — отметил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.
Грантовый конкурс «Родные города» — ключевой инструмент поддержки инициатив местных сообществ в регионах деятельности «Газпром нефти». В этом году грантополучателями стали 12 социальных инициатив омичей.
«Развитие регионального туризма и территориального бренда — актуальные задачи не только для органов власти, но и для компаний, ведущих на территории свою деятельность. И их решение невозможно без активного участия местных жителей. В этом году четверть поддержанных нами проектов связаны с популяризацией локальной культуры и истории родного края. Инициатива “Узнавай Россию” одна из них. Через инструмент грантовой поддержки мы становимся партнерами креативных команд, экспертов и местных жителей в большой работе по повышению привлекательности регионов России», — сказал директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.
В Омске грантовый конкурс «Родные города» ежегодно реализуется при поддержке Омского НПЗ.
«Омский НПЗ традиционно поддерживает инициативы неравнодушных омичей в рамках реализации программы социальных инвестиций “Родные города”. Помогая таким проектам, мы стремимся создать в регионе условия для интеллектуального и творческого развития омичей, в том числе в вопросах познания истории малой родины. Культура Омской области многогранна и цель проекта создать доступные условия для ее изучения», — говорит генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Как отмечают организаторы, формат игры «Омская фишка» помогает по-новому взглянуть на родной город, восполнить пробелы в культуре и истории. Игры планируется проводить и после Дня города — в библиотеке имени Крылова.