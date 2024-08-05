Четыре подростка разрушили фонтан в Иркутской области

В Иркутском районе были найдены подростки, которые 3 августа сломали фонтан в селе Хомутово. Работники полиции получили жалобу от местной жительницы, а позднее нашли в социальных сетях видео, где юноши залезли на опорные чаши конструкции, из-за чего скульптура сломалась. Об этом сообщает Виаком со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.