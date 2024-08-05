Четыре подростка разрушили фонтан в Иркутской области

В Иркутском районе были найдены подростки, которые 3 августа сломали фонтан в селе Хомутово. Работники полиции получили жалобу от местной жительницы, а позднее нашли в социальных сетях видео, где юноши залезли на опорные чаши конструкции, из-за чего скульптура сломалась. Об этом сообщает Виаком со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.
После опроса свидетелей и просмотра видео с камер наблюдения, правоохранителями было установлено, что виновны четверо несовершеннолетних в возрасте 15−16 лет.
— Родителям нарушителей грозит ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию, а также за нахождение школьников на улице после «комендантского часа», — пишет информационное агентство.
Сейчас проводится проверка и устанавливается размер причиненного ущерба.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение транспорта ограничат на плотине Братской ГЭС с 5 по 7 августа.