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В Краснодаре за неделю эвакуировали 334 автомобиля

В Краснодаре назвали улицы, где чаще всего эвакуировали машины за неделю.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре за неделю эвакуировали 334 автомобиля. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Чаще всего автомобили забирали на штраф-стоянку с улиц Красной, Красноармейской, Рашпилевской, Октябрьской, Советской, Мира. Неправильно парковались водители на улицах Головатого, Гудимы, Комсомольской, Братьев Дроздовых, Привокзальная площадь, Переулок Тракторный.

Напомним, эвакуаторы в Краснодаре вернули 1 апреля. За неправильную парковку автомобили вновь отправляют на штраф-стоянку. Она находится по улице Суворова, 3.