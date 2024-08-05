В Краснодаре за неделю эвакуировали 334 автомобиля. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Чаще всего автомобили забирали на штраф-стоянку с улиц Красной, Красноармейской, Рашпилевской, Октябрьской, Советской, Мира. Неправильно парковались водители на улицах Головатого, Гудимы, Комсомольской, Братьев Дроздовых, Привокзальная площадь, Переулок Тракторный.
Напомним, эвакуаторы в Краснодаре вернули 1 апреля. За неправильную парковку автомобили вновь отправляют на штраф-стоянку. Она находится по улице Суворова, 3.