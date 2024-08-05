В Астане 5 заведующих детсадов похитили $73,7 тысяч

Они обвинялись в том, что при подаче заявок с указанием необходимого объема продуктов питания, вступив в преступный сговор с поставщиком продуктов, вносили ложные сведения в документы о полной их поставке.
Инициатором преступной схемы и непосредственным организатором преступного сговора являлся ранее судимый их пособник (поставщик). Все доказательства вины представила прокуратура.
Приговором суда заведующие детских садов осуждены к ограничению свободы сроком от 2 до 3 лет с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок, привлечением к принудительному труду и пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.
Смягчающим обстоятельством послужило то, что заведующие погасили причиненный ущерб, полностью признали вину и у них имеются малолетние дети. Их пособник, который имел непогашенную судимость за аналогичные преступления, осужден к 4 годам лишения свободы, сообщили в суде.