В Крыму прокомментировали возможное введение дресс-кода для артистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Жалоб на внешний вид и содержание выступлений артистов — как местных, так и гастролирующих — в Крыму не поступало, но в регионе принят ряд профилактических мер для исключения негативных проявлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры региона.
Ранее Минкультуры России поддержало предложение о введении дресс-кода для артистов на концертах.
«На данный момент в ведомство не поступали сигналы или жалобы на тему внешнего вида и содержания выступления артистов, как местных, так и выступающих на коммерческой основе — на гастролях. Тем не менее мы внимательно отслеживаем то, что происходит в этой сфере в других регионах нашей страны и кто именно из артистов своим поведением вызывал обоснованную критику общественности», — сообщили в ведомстве.
Принимать какие-либо документы на эту тему необходимости нет, отметили в министерстве культуры.
«Министерство культуры своевременно предприняло ряд профилактических мер по недопущению негативных проявлений по этому поводу среди артистов, творческих коллективов и исполнителей крымских государственных учреждений культуры», — сообщили в пресс-службе, не уточнив, о каких мерах идет речь.
В Крыму традиционно в курортный сезон выступают артисты из других регионов России с гастролями.