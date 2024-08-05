В Крыму прокомментировали возможное введение дресс-кода для артистов

«На данный момент в ведомство не поступали сигналы или жалобы на тему внешнего вида и содержания выступления артистов, как местных, так и выступающих на коммерческой основе — на гастролях. Тем не менее мы внимательно отслеживаем то, что происходит в этой сфере в других регионах нашей страны и кто именно из артистов своим поведением вызывал обоснованную критику общественности», — сообщили в ведомстве.