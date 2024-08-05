Выборы президента США в 2024 году: как проходят и какие прогнозы

Каждые четыре года американцы выбирают президента, и обычно в этом процессе участвуют две ведущие политические силы США. Выборы 2024 года не станут исключением: уже заявлены претенденты, и борьба между ними обещает быть напряженной. Мы расскажем, когда будут проходить выборы, как они организованы и какие шансы у каждого кандидата.
Как проходят выборы президента США: суть голосования
В США выборы президента проходят не так, как в других странах. В Соединенных Штатах политические процессы зависят от двухпартийной системы и голосования проводятся на трех уровнях в течение года. Теоретически президента могут избрать даже члены Конгресса. Возможно и такое, что набравший большинство голосов кандидат проиграет выборы. При этом формальных требований к претендентам на кресло в Белом доме не так много, а влияние президента США весьма высоко.
В Соединенных Штатах зарегистрировано порядка 40 национальных политических партий, и каждая из них может представить своего кандидата. Сложность заключается в том, что из всех претендентов только два человека имеют реальные шансы на победу — представители Республиканской и Демократической партий. Так сложилось исторически.
Каждая партия вправе выдвинуть лишь одного кандидата, поэтому для его отбора проводят предварительное голосование. Здесь тоже не все так просто: это может быть как неформальное собрание сторонников партии — кокус, где избиратели выражают поддержку кандидатам, так и организованное властями штата формализованное голосование с бюллетенями и урнами — праймериз. При этом последние могут различаться: где-то допускаются голоса сторонников другой партии, а где-то только голоса «своих».
Форму голосования и его дату самостоятельно определяет каждый штат. Традиционно первыми в начале февраля голосуют Айова и Нью-Гэмпшир — результаты праймериз здесь могут повлиять на всю последующую кампанию.
После того как все штаты выбрали кандидатов от обеих партий, в конце лета проводят национальные партийные конвенции. На них делегаты со всех штатов голосуют за пару — президента и вице-президента. К этому моменту большинство внутрипартийных кандидатов снимаются в пользу более успешных.
Делегаты обязаны голосовать за оставшихся так, как проголосовал за них их штат. И либо они отдают голоса пропорционально результатам кандидатов, либо все — за одного победившего.
Демократическая партия использует только первый вариант, в то время как республиканцы оставляют некоторым штатам возможность выбирать. Также на конвенциях могут присутствовать суперделегаты. Они имеют право принять собственное решение, не зависящее от исхода праймериз.
После конвенций партии определяются, кого они выдвигают в президенты и вице-президенты. Оба кандидата должны получить минимум 50% плюс 1 голос делегатов. И только после этого начинается сам процесс всеобщего голосования.
Дата проведения голосования в 2024 году
Выборы президента США — ключевое событие, когда американцы приходят на избирательные участки поддержать кандидатов на пост президента и вице-президента. В 2024 году голосование состоится 5 ноября.
Стоит отметить, что многие штаты предусматривают возможность досрочного голосования. Эта практика стала популярной в 2020 году во время пандемии коронавируса, тогда власти нескольких штатов отправили избирателям бюллетени по почте. Голоса можно было отдать до основной даты выборов 3 ноября или в течение нескольких дней после нее.
Избирательные участки открываются в основной день в 6 утра, но точное время может меняться в зависимости от штата.
Когда будут известны результаты
Подсчет голосов начинается после голосования. Благодаря специальным электронным системам первые результаты появляются довольно быстро.
Важно отметить, что подсчет ведется не в общей сумме по всей стране, а по отдельным штатам. Это связано с системой выборщиков. Под последними имеются в виду 538 членов коллегии, чьи электоральные голоса распределяются в зависимости от итогов голосования в каждом штате.
Инаугурация избранного в 2024 году президента запланирована на 20 января 2025 года. Почему так поздно? Так устроена американская система выборов. Процесс ее работы следующий:
1. Каждый штат выделяет количество выборщиков, равное числу его сенаторов и конгрессменов. Первых всегда двое, число последних зависит от численности населения. Это должны быть опытные и авторитетные люди.
2. После завершения подсчета голосов выборщики передают свои голоса в поддержку кандидатов. Происходит это на 41-й день после голосования.
3. Все выборщики из штата голосуют за кандидата, набравшего наибольшее количество голосов.
4. Голоса выборщиков считает специальная комиссия Конгресса, которая затем и утверждает результаты. Для победы кандидат должен набрать не менее 270 электоральных голосов. Совместное заседание для подтверждения итогов этих президентских выборов запланировано на январь 2025 года.
5. Также в теории возможна ситуация, когда голоса распределяются поровну — 269 к 269. В таком случае Конституция США предусматривает выбор президента Конгрессом, победитель должен получить поддержку не менее 26 штатов из 50.
Из-за описанных особенностей системы выборов возможна ситуация, когда получивший наибольшее число голосов избирателей кандидат все равно проигрывает. Так было в 2000 году, когда победил Джордж Буш, и в 2016, когда президентом стал Дональд Трамп.
Кто будет в списке кандидатов в президенты США
Сейчас основными кандидатами на пост президента США считаются вице-президент Камала Харрис и бывший президент от республиканцев Дональд Трамп.
Кандидат от республиканцев
Дональд Джон Трамп — 45-й президент США, известный миллиардер, предприниматель, телеведущий и шоумен. Он стал первым президентом, не имевшим до избрания опыта государственной службы, и самым состоятельным президентом в истории страны. Его победа над Хиллари Клинтон в 2016 году стала для многих неожиданностью: Трамп получил меньше голосов избирателей, но победил по голосам выборщиков.
Политическая карьера Трампа была насыщена скандалами с момента его избрания до окончания президентского срока. Под лозунгом «Сделаем Америку снова великой» он пообещал построить стену на границе с Мексикой, запретить въезд мусульманам и улучшить отношения с Россией.
После ухода с поста президента Трамп столкнулся с обвинениями в различных преступлениях и попал под судебное преследование. Несмотря на это, 16 ноября 2022 года республиканец объявил о своем участии в выборах 2024 года. К марту этого года Трамп одержал победу на праймериз и стал единственным кандидатом от Республиканской партии.
Кандидат от демократов
Изначальный кандидат от партии демократов и действующий президент США Джо Байден решил не участвовать в предвыборной гонке. Вместо него на выборы выдвинули кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Ее родители были иммигрантами из Индии и Ямайки. Отец преподавал экономику в университете, а мать занималась исследованиями в сфере биомедицины.
Харрис начала свою политическую карьеру еще в школе, выступив против запрета на бег по лужайке у многоквартирного дома. Образование Камала получала в Говардском университете. Там она активно выступала против апартеида (расовой сегрегации) в ЮАР и защищала права студентов.
В 2003 году Харрис была избрана окружным прокурором Сан-Франциско. На новом посту она запустила программу Back on Track: суть ее заключалась в том, что вместо тюремного срока осужденные за преступления с наркотиками молодые люди получали возможность учиться и работать. Камала также выступила инициатором создания онлайн-платформы, обеспечивающей доступ к данным уголовного судопроизводства.
В 2016 году Харрис стала первой темнокожей женщиной-сенатором от Калифорнии. Политик выступала за борьбу с наркоманией и алкоголизмом, а также за право на аборты и повышение минимальной зарплаты.
В 2019 году Камала решила участвовать в президентской гонке, но позже вышла из нее, сославшись на нехватку средств. В 2021 году Харрис временно замещала Байдена на посту президента, пока тот был на операции. Последняя длилась примерно полтора часа.
Другие кандидаты
Традиционно в выборах участвуют и кандидаты от других партий. Шансы их невелики и стремятся к нулю, ведь с 1853 года все президенты США были либо республиканцами, либо демократами. Можно упомянуть:
1. Роберта Ф. Кеннеди — младшего. Независимый кандидат, племянник бывшего президента США Джона Кеннеди, антипрививочник и сторонник теорий заговора. В случае победы обещает закончить конфликт на Украине за 100 дней.
2. Джилл Стайн от Партии зеленых. Врач и защитник окружающей среды намерена заняться вопросами неравенства и природоохраны.
3. Чейза Оливера от Либертарианской партии. Политик раньше работал в сфере ресторанного бизнеса, на посту президента видит себя миротворцем.
Прогноз результатов выборов президента США: кто победит
Американская избирательная кампания медленно, но верно приближается к завершению.
После выхода 81-летнего Байдена из гонки Трамп утратил один из главных своих аргументов — преклонный возраст оппонента. Поэтому Дональд слегка изменил стратегию и постепенно стал раскрывать свои планы на экономику, сосредоточившись на задаче по возвращению бизнеса в страну путем снижения процентных ставок и налогов. Еще одна инициатива Трампа — ввести новые тарифы и требования торговых уступок как от союзников, так и от противников США. В перспективе это может привести к конфликтам с Китаем и даже с Евросоюзом.
Что касается внешней политики, то в июле 2024 года Трамп вступил против антироссийских санкций и предложил смягчить их для урегулирования конфликта на Украине. Более того, уверенный в победе Трамп и вовсе обещает разобраться с украинским кризисом еще до своего вступления в должность. Каким образом — неизвестно. Вполне возможно, что предложенные республиканцем меры окажутся неприемлемыми для правительства РФ.
Бывший американский госсекретарь Майк Помпео предположил, что при Трампе санкции в отношении России только усилятся (1). Стоит помнить и тот факт, что «санкционная гонка», как ее назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, началась именно при 45-м президенте США (2).
Узнав о решении Байдена отказаться от участия в выборах, Камала Харрис десять часов подряд обзванивала законодателей и других влиятельных членов демократической партии в поисках поддержки. В итоге ее кандидатуру одобрили многие ведущие демократы, такие как Билл и Хиллари Клинтон.
Играет на руку политику и происхождение — темнокожая дочь иммигрантов, удачно вписывающаяся в современную концепцию демократической партии. Кроме того, Камала на 20 лет моложе Байдена, ее популярность может вспыхнуть за короткое время, особенно если она избежит грубых ошибок.
С другой стороны, Харрис часто критикуют за неумение держаться на сцене и за отсутствие ярких успехов. Многие вспоминают ее работу на посту генерального прокурора: якобы тогда Харрис не всегда строго придерживалась законов, отказываясь иногда преследовать крупные корпорации за правонарушения (3). За некоторые промахи Камале даже придумали испанское прозвище Que Mala («Ке Мала»), что переводится как «очень плохая» или «как подло» (4).
Однако в Америке существует глубокий политический раскол, из-за которого демократические и республиканские штаты голосуют в основном за кандидатов своей партии. Реальная конкуренция возможна только в десяти колеблющихся штатах, и именно там зачастую и решается исход выборов. Некоторые неопределившиеся вполне могут занять сторону Камалы Харрис.
После неудачного покушения на Трампа его рейтинги на какое-то время взлетели. Но даже вместе с этим Харрис опережает республиканца на 2% по уровню поддержки. Тем не менее Трамп все равно уверен, что победа над новым демократом ему дастся легче, чем над Байденом. Так ли это? Покажет время.
Что нужно запомнить о выборах президента США
Выборы в США — процесс продолжительный и по-своему специфичный. Главное, что нужно о них знать:
1. Процедура президентских выборов в США структурно отличается от процедуры в других демократических странах мира. Она сложнее, а победа среди избирателей не равняется победе в целом.
2. Назначенная дата голосования в 2024 году — 5 ноября, но некоторые штаты дают возможность проголосовать заранее.
3. После дня выборов избирательные комитеты каждого штата начинают процесс подсчета голосов. Подсчет при этом осуществляется не на общенациональном уровне, а по каждому штату в отдельности.
4. В настоящее время главными претендентами на должность президента США считаются вице-президент Камала Харрис и экс-президент от партии республиканцев Дональд Трамп. Их шансы на победу оценить сложно, но гонка обещает быть жаркой.
Список источников
1. Urban D., Pompeo M. A Trump Peace Plan for Ukraine. The Wall Street Journal (WSJ). 2024.
2. Статья «Песков напомнил, что санкции против РФ начали вводить при президентстве Трампа». Портал «Известия». 2024.
3. Nazaryan A. Why did Kamala Harris let Herbalife off the hook? HuffPost. 2019.
4. Lemon J. Protesters Await Kamala Harris at Border With «Que Mala» and «Trump Won» Signs. NewsWeek. 2021.
Автор: Кристина Семенчук