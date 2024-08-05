Выборы президента США в 2024 году: как проходят и какие прогнозы

После выхода 81-летнего Байдена из гонки Трамп утратил один из главных своих аргументов — преклонный возраст оппонента. Поэтому Дональд слегка изменил стратегию и постепенно стал раскрывать свои планы на экономику, сосредоточившись на задаче по возвращению бизнеса в страну путем снижения процентных ставок и налогов. Еще одна инициатива Трампа — ввести новые тарифы и требования торговых уступок как от союзников, так и от противников США. В перспективе это может привести к конфликтам с Китаем и даже с Евросоюзом.