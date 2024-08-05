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В регионе ожидается туман

В Самарской области ночью и утром 6 августа местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее, сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

Сейчас в Ричмонде: +25° 4 м/с 89% 760 мм рт. ст. +24°

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения: «Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль и тем более не приближайтесь к нему на близкое расстояние — это опасно и ненадежно. Во-первых, у водителя “ведущей” машины столько же шансов что-то увидеть, как и у вас, он может внезапно затормозить или остановиться. А во-вторых, он может просто свернуть или поехать быстрее».