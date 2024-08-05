В регионе ожидается туман

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения: «Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль и тем более не приближайтесь к нему на близкое расстояние — это опасно и ненадежно. Во-первых, у водителя “ведущей” машины столько же шансов что-то увидеть, как и у вас, он может внезапно затормозить или остановиться. А во-вторых, он может просто свернуть или поехать быстрее».