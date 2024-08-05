Воронежскую область накрыли ливни и грозы

Воронежская область находится под влиянием ливней и гроз. В регионе действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о ливнях в регионе будет действовать минимум до вечера понедельника, 5 августа. Грозы задержатся до утра вторника, 6 августа. С вечера понедельника до утра вторника в области также возможен туман. Об этом сообщает прогностическая карта для Центрального федерального округа.
В столице Черноземья в понедельник, 5 августа, синоптики прогнозируют только кратковременные дожди, гроз и тумана не ожидается.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что наступившая рабочая неделя в областном центре будет дождливой. Кроме того, снизится дневная температура воздуха. Жары не ожидается.