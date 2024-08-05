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Воронежскую область накрыли ливни и грозы

Вечером в регион также придет туман.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 760 мм рт. ст. +24°

Воронежская область находится под влиянием ливней и гроз. В регионе действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о ливнях в регионе будет действовать минимум до вечера понедельника, 5 августа. Грозы задержатся до утра вторника, 6 августа. С вечера понедельника до утра вторника в области также возможен туман. Об этом сообщает прогностическая карта для Центрального федерального округа.

В столице Черноземья в понедельник, 5 августа, синоптики прогнозируют только кратковременные дожди, гроз и тумана не ожидается.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что наступившая рабочая неделя в областном центре будет дождливой. Кроме того, снизится дневная температура воздуха. Жары не ожидается.