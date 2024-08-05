Участник СВО проходит стажировку в правительстве Иркутской области

— Уверен, что стажировка пройдет плодотворно. Я получу новые знания, компетенции. 27 лет я отдал защите граждан России. Долгое время служил в ОМОНе, потом в Росгвардии. В 2022 году выполнял задачи по защите наших рубежей в рамках СВО. Весь накопленный опыт сейчас помогает мне осваивать новые для меня направления, — поделился Денис Степанов.