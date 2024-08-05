Участник СВО проходит стажировку в правительстве Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с финалистом программы «Время героев» Денисом Степановым. Денис является офицером Росгвардии и обладателем ордена Мужества за выполнение боевых заданий в зоне проведения спецоперации. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.
Цель программы развития для участников СВО «Время героев» заключается в подготовке компетентных руководителей для работы в органах государственной, муниципальной власти и в госкомпаниях.
— Уверен, что стажировка пройдет плодотворно. Я получу новые знания, компетенции. 27 лет я отдал защите граждан России. Долгое время служил в ОМОНе, потом в Росгвардии. В 2022 году выполнял задачи по защите наших рубежей в рамках СВО. Весь накопленный опыт сейчас помогает мне осваивать новые для меня направления, — поделился Денис Степанов.
На данный момент офицер стажируется в органах государственной власти, пытается понять специфику работы и знакомится с различными министерствами и ведомствами. Стажировка в правительстве — это лишь часть программы. До этого мужчина побывал в арктической экспедиции на Северном полюсе. На протяжение 11 дней участники программы жили на борту атомного ледокола и слушали лекции, закрепляя полученные знания практикой.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что около 40 км дорог ремонтируют в Черемховском районе.