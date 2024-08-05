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Депутат парламента Молдавии Пасат умер от анафилактического шока из-за укусов ос

Смерть парламентария от укусов насекомых наступила утром 5 августа 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Депутат парламента Молдавии, вице-председатель комиссии по сельскому хозяйству и промышленности Юрий Пасат умер в результате анафилактического шока из-за укусов ос. Об этом сказано в сообщении пресс-службы правящей партии республики «Действие и солидарность» (ПДС).

«С большой болью сообщаем о смерти нашего коллеги, депутата Юрия Пасата, вице-председателя комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Смерть наступила … из-за анафилактического шока, вызванного укусами ос», — сказано в заявлении депутатов, которые уточнили, что смерть политика наступила утром в понедельник, 5 августа.

ПДС выражает соболезнования семье и близким парламентария, отмечая, что он был предан своему делу.

Анафилаксия является тяжелой и опасной для жизни аллергической реакцией, которая может произойти в течение нескольких секунд или минут после контакта с аллергеном, таким как пчела или даже арахис. Сайт KP.RU рассказывал, как избежать анафилактического шока, а также что делать, в случае его возникновения.