Депутат парламента Молдавии Пасат умер от анафилактического шока из-за укусов ос

Анафилаксия является тяжелой и опасной для жизни аллергической реакцией, которая может произойти в течение нескольких секунд или минут после контакта с аллергеном, таким как пчела или даже арахис. Сайт KP.RU рассказывал, как избежать анафилактического шока, а также что делать, в случае его возникновения.