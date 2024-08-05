Таджикистан и Узбекистан обсудили использование воды Сарезского озера

В случае прорыва естественной дамбы огромное количество воды устремится вниз, в зоне бедствия могут оказаться территории не только Таджикистана, но также Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана. По некоторым данным, в случае прорыва плотины грязеселевой поток может дойти до Арала, затопив большую территорию.