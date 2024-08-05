Таджикистан и Узбекистан обсудили использование воды Сарезского озера

Министр водного хозяйства Шавкат Хамраев 3 августа в Душанбе принял участие в седьмом заседании совместной рабочей группы по комплексному использованию водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии между Таджикистаном и Узбекистаном.
Министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана сообщило, что в ходе встречи были обсуждены вопросы использования водных ресурсов Сарезского озера для обеспечения стран региона чистой питьевой водой.
В сообщении отмечено, что участники встречи также рассмотрели новые совместные трансграничные проекты между двумя странами в водохозяйственной сфере.
Напомним, что озеро Сарез образовалось на таджикском Памире в 1911 году в результате разрушительного землетрясения. В озере находится более 16 кубических километров воды. Это сравнимо с восьмью Чарвакскими водохранилищами (в нем два кубических километра).
Над озером ведется круглосуточное наблюдение.
В случае прорыва естественной дамбы огромное количество воды устремится вниз, в зоне бедствия могут оказаться территории не только Таджикистана, но также Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана. По некоторым данным, в случае прорыва плотины грязеселевой поток может дойти до Арала, затопив большую территорию.