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Установка портового крана завершается на Стрелке

У арт-объекта в виде портального крана подняли стрелу, и он обрёл почти окончательный силуэт.

Источник: ИРГСНО

Установка портового крана завершается на Стрелке в Нижнем Новгороде. Фото делится Институт развития городской среды.

У арт-объекта в виде портального крана подняли стрелу, и он обрёл почти окончательный силуэт. Сейчас специалисты дорабатывают некоторые мелочи. Скоро будет восстановлено благоустройство вокруг.

«Отдельно впечатляет процесс поднятия стрелы двумя другими кранами», — отметили в ИРГСНО.

Напомним, что в XX веке и до 2016 года Стрелка выступала в качестве речного порта, где, помимо прочего, находились портальные краны. Их использовали для монтажных работ и переноса тяжелых грузов. Уже в 2010‑е годы краны снесли, а к 800-летию Нижнего Новгорода обновили территорию, сделав ее прогулочной.

Спустя время родилась идея вернуть кран на Стрелку в качестве памяти прошлого этой территории. В итоге было решено установить на набережной портальный монтажный кран — КПМ 30 — 35 — 10,5, найденный на территории завода «Красное Сормово».

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что восстановленный арт-трамвай могут запустить в Нижнем Новгороде в конце лета.