Хоким Ташкента сообщил, куда жаловаться жителям на незаконную вырубку деревьев

Известить о фактах незаконной вырубки можно через официальный сайт Минэкологии Узбекистана, а также позвонив в Ташкентское городское управление по экологии и охране окружающей среды по номерам 71 277−75−43 и 71 277−75−43, или по номерам ГУВД Ташкента: 71 233−72−33, 71 233−71−47.
В городской администрации напомнили, кто из должностных лиц или организаций может делать обрезку части ветвей или части основания деревьев и кустарников при наличии заключения Госкомэкологии.
Вот эти категории лиц и конкретные участки их действия:
- органы самоуправления граждан, товарищества частных собственников жилья — на территории махаллей и между многоквартирными домами;
- землевладельцы — на территориях организаций;
- организации Госкомитета по автомобильным дорогам — вдоль автомобильных дорог общего пользования;
- органы водного хозяйства — на берегах рек, саев;
- местные госорганы — на центральных улицах города.