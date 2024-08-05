Хоким Ташкента сообщил, куда жаловаться жителям на незаконную вырубку деревьев

Известить о фактах незаконной вырубки можно через официальный сайт Минэкологии Узбекистана, а также позвонив в Ташкентское городское управление по экологии и охране окружающей среды по номерам 71 277−75−43 и 71 277−75−43, или по номерам ГУВД Ташкента: 71 233−72−33, 71 233−71−47.