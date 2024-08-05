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Хоким Ташкента сообщил, куда жаловаться жителям на незаконную вырубку деревьев

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Хокимият столицы призвал ташкентцев информировать о случаях вырубки и обрезки деревьев, кустарников и зеленых насаждений, а также указал актуальные контакты, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Известить о фактах незаконной вырубки можно через официальный сайт Минэкологии Узбекистана, а также позвонив в Ташкентское городское управление по экологии и охране окружающей среды по номерам 71 277−75−43 и 71 277−75−43, или по номерам ГУВД Ташкента: 71 233−72−33, 71 233−71−47.

В городской администрации напомнили, кто из должностных лиц или организаций может делать обрезку части ветвей или части основания деревьев и кустарников при наличии заключения Госкомэкологии.

Вот эти категории лиц и конкретные участки их действия:

  • органы самоуправления граждан, товарищества частных собственников жилья — на территории махаллей и между многоквартирными домами;
  • землевладельцы — на территориях организаций;
  • организации Госкомитета по автомобильным дорогам — вдоль автомобильных дорог общего пользования;
  • органы водного хозяйства — на берегах рек, саев;
  • местные госорганы — на центральных улицах города.

экология