Общественник Шлыков назвал YouTube оружием в информационной войне против России

Вот другой пример того, что Google, который владеет YouTube, вообще плевать на россиян. Снижение скорости загрузки видео на YouTube у пользователей ПК. Все из-за того, что Google уже давно перестал обслуживать сервера в РФ, на которые приходится львиная доля контента для россиян. По этой причине оборудование начало деградировать. Однако ИТ-гигант может все исправить, но он не спешит этого делать.