Власти Минска сказали, что период отключения горячей воды не превышает 10 суток

В Мингорисполкоме озвучили среднюю продолжительность отключения горячей воды в Минске летом, сообщает БелТА.
Так, по словам начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александра Раковщика, в столице средняя продолжительность отключения горячей воды в Минске не превышает 10 суток.
Горячую воду минчанам отключают для подготовки и профилактического ремонта оборудования теплоисточников и теплосетей по графику с 15 мая. У потребителей «Минсккоммунтеплосети» и «Минскэнерго» по городу на 1 августа срок отключения составлял 9,5 суток.