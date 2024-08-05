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Власти Минска сказали, что период отключения горячей воды не превышает 10 суток

Власти Минска сказали, что период отключения горячей воды сейчас 10 суток.

Источник: Комсомольская правда

В Мингорисполкоме озвучили среднюю продолжительность отключения горячей воды в Минске летом, сообщает БелТА.

Так, по словам начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александра Раковщика, в столице средняя продолжительность отключения горячей воды в Минске не превышает 10 суток.

Горячую воду минчанам отключают для подготовки и профилактического ремонта оборудования теплоисточников и теплосетей по графику с 15 мая. У потребителей «Минсккоммунтеплосети» и «Минскэнерго» по городу на 1 августа срок отключения составлял 9,5 суток.

ЖКХ