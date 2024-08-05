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Кишиневский аэропорт заявил о росте числа пассажиров в июле

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. Число пассажиров, воспользовавшихся услугами Международного аэропорта Кишинева в июле выросло на 52,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба предприятия.

Источник: Sputnik.md

В целом аэропорт завершил июль с общим пассажиропотоком более 485 тысяч человек, что составляет 138,6% от запланированного на этот летний месяц.

Самыми популярными направлениями в июле среди пассажиров кишиневского аэропорта стали Анталья, Стамбул, Тель-Авив, Милан, Рим, Франкфурт и Ираклион.

По новым направлениям в июле было перевезено 31 745 пассажиров, или 6,54% от общего пассажиропотока. Эти направления включают Будапешт, Стамбул (Сабиха), Афины.

В области грузоперевозок в июле 2024 года также наблюдается рост. Объем отгруженных товаров составил около 232,8 тонны, что на 16,9% больше, чем в июле прошлого года.