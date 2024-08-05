Узбекистанцев ждет очередная жаркая рабочая неделя

Республика Каракалпакстан и Хорезмская область
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22−27 градусов, днем
Бухарская и Навоийская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 23−28 градусов, днем 6 августа 35−40 градусов, местами до 42 градусов; 7 августа — 37−42 градуса; 8 августа — 38−43 градуса, местами до 45 градусов; 9 августа — 36−41 градус.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 21−26 градус, днем
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, 6−7 и 9 августа местами возможно усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 23−28 градусов, днем
Андижанская и Наманганская области
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с, 6 и 9 августа местами возможно усиление до 13−18 м/с. Температура ночью 20−25 градусов, днем
Предгорные и горные районы
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, 6 и 9 августа в отдельных районах Ферганской долины возможен кратковременный дождь, гроза,
Ветер восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 13−18 м/с. 6 августа температура ночью 15−20 градусов, днем — 27−32 градуса.