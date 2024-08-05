Узбекистанцев ждет очередная жаркая рабочая неделя

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане на текущую рабочую неделю. По прогнозам, ожидаются жаркие дни, местами воздух может прогреться до 45 градусов Цельсия. Кратковременный дождь возможен только в горах, сообщает корреспондент Podrobno.uz.