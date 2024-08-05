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Узбекистанцев ждет очередная жаркая рабочая неделя

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане на текущую рабочую неделю. По прогнозам, ожидаются жаркие дни, местами воздух может прогреться до 45 градусов Цельсия. Кратковременный дождь возможен только в горах, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +25° 4 м/с 89% 760 мм рт. ст. +24°
Источник: Podrobno.uz

Республика Каракалпакстан и Хорезмская область

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22−27 градусов, днем 6—7 августа 38−43 градуса, 8 августа — 36−41 градус, 9 августа — 32−37 градусов.

Бухарская и Навоийская области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 23−28 градусов, днем 6 августа 35−40 градусов, местами до 42 градусов; 7 августа — 37−42 градуса; 8 августа — 38−43 градуса, местами до 45 градусов; 9 августа — 36−41 градус.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 21−26 градус, днем 6—7 августа 35−40 градусов, 8—9 августа — 37−42 градуса.

Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с, 6−7 и 9 августа местами возможно усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 23−28 градусов, днем 6—7 августа 37−42 градуса, 8—9 августа — 38−43 градуса, местами до 45 градусов.

Андижанская и Наманганская области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с, 6 и 9 августа местами возможно усиление до 13−18 м/с. Температура ночью 20−25 градусов, днем 6—7 августа 34−39 градусов, 8 августа — 36−41 градус, 9 августа — 37−42 градуса.

Предгорные и горные районы

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, 6 и 9 августа в отдельных районах Ферганской долины возможен кратковременный дождь, гроза, 7—8 августа без осадков.

Ветер восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 13−18 м/с. 6 августа температура ночью 15−20 градусов, днем — 27−32 градуса.

7—9 августа температура ночью 17−22 градуса, днем 7 августа 25−30 градусов, 8—9 августа — 27−32 градуса.