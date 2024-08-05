Два жителя Иркутска могут получить срок за тату с нацисткой символикой

В Иркутске к уголовной ответственности привлекли двух местных жителей, которые набили себе татуировки с запрещенной символикой. Ранее их уже уличали в демонстрации символики международной экстремистской организации. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.
Правоохранители задержали 36-летнего иркутянина, которого уже признавали виновным в административном нарушении по статье 20.3 КоАП РФ. Он пропагандировал нацистскую атрибутику, символику. Из-за того, что ранее он уже совершал подобную ошибку, сейчас мужчина станет фигурантом уже уголовного дела.
— За совершение аналогичного преступления оперативники установили 46-летнего мужчину, который находясь в местах лишения свободы неоднократно демонстрировал другим осужденным татуировки с изображением нацистской свастики. В 2022 году он привлекался к административной ответственности за демонстрацию нательных рисунков, расположенных у него на предплечье, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Обоих мужчин могут посадить в тюрьму на срок до 4 лет и выписать штраф в размере до одного миллиона рублей, либо в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период от двух до трех лет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что четверо несовершеннолетних разрушили фонтан в Хомутово.