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В Перми впервые пройдет ночной забег и велогонка

В Перми, 17 августа, в рамках проекта «Темные ночи» впервые в позднее время дня пройдет забег и велогонка. Анонс мероприятия разместили в своих социальных сетях организаторы проекта.

Спортсменам предлагают пробежать 2, 5 и 10 километров по центру города. Кроме того, принять участие в мероприятии можно и на велосипеде.

«Уникальный маршрут по городу и новые форматы активностей. Перформативные практики и световые эксперименты обещают сделать это событие уникальным и интересным для горожан» — обещают организаторы.

В 21.00 стартует забег на 2 километра, спортсмены, заявившиеся на дистанции 5 и 10 километров, побегут в 22.30. Велогонка на 10 километров начнется в 21.30. В 23.30 состоится торжественная церемония награждения, все мероприятие закончится в полночь.