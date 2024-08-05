В Перми впервые пройдет ночной забег и велогонка

В 21.00 стартует забег на 2 километра, спортсмены, заявившиеся на дистанции 5 и 10 километров, побегут в 22.30. Велогонка на 10 километров начнется в 21.30. В 23.30 состоится торжественная церемония награждения, все мероприятие закончится в полночь.